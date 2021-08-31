Москва, 31 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Десятикратный рост количества фейковых театральных сайтов зафиксирован в России за лето. Об этом предупредили эксперты BI. ZONE, дочерней компании «Сбера», сообщает 31 августа РБК.

Наталия Николаева ИА REGNUM Театр

Такие мошеннические сайты крадут деньги у зрителей, а театрам наносят репутационный ущерб. В июне насчитывалось 32 электронных адреса фейковых театров, а в августе — уже 351. Ещё 319 ссылок обнаружилось в поисковиках.

Мошенники размещают на поддельных сайтах описания спектаклей и афиши и предлагают пользователям купить билеты онлайн в связи с пандемией. Так потенциальные зрители теряют свои деньги.

Среди учреждений, сайты которых подделывают чаще всего, есть Театр сатиры, «Ленком», Малый театр, театры имени Ленсовета, Станиславского, Васильева, Товстоногова.

Злоумышленники могут продавать билеты с наценкой от имени театра, а могут предлагать и вовсе фальшивые билеты. Кроме того, появился новый вид мошенничества, когда потенциальную жертву приглашают на свидание в кино или театр, но при этом предлагают купить билет на соседнее место через фейковый сайт.

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