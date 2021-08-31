В Южной Корее утвердили проект бюджета на 2022 год
Сеул, 31 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи утвердило проект бюджета на на 2021 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.
По данным источника, бюджет на 2022 год заложены расходы в размере 604,4 трлн вон (~$522,5 млрд), что на 8,3% больше, чем в текущем году.
Известно, что рост бюджетных расходов вызван необходимостью поддержать восстановление экономики и сократить разрыв между различными слоями населения.
Отмечается, что расходы на здравоохранение, социальное обеспечение и создание рабочих мест увеличатся на 8,5%, на охрану окружающей среды — на 12,4%.
По прогнозам госдолг страны достигнет отметки 168,3 трлн вон (~$145,5 млрд), что составит 50,2% ВВП страны.
Проект бюджета будет представлен в Национальное собрание (парламент) 3 сентября.