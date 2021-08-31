Сеул, 31 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи утвердило проект бюджета на на 2021 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Tax Credits Бюджет

По данным источника, бюджет на 2022 год заложены расходы в размере 604,4 трлн вон (~$522,5 млрд), что на 8,3% больше, чем в текущем году.

Известно, что рост бюджетных расходов вызван необходимостью поддержать восстановление экономики и сократить разрыв между различными слоями населения.

Отмечается, что расходы на здравоохранение, социальное обеспечение и создание рабочих мест увеличатся на 8,5%, на охрану окружающей среды — на 12,4%.

По прогнозам госдолг страны достигнет отметки 168,3 трлн вон (~$145,5 млрд), что составит 50,2% ВВП страны.

Проект бюджета будет представлен в Национальное собрание (парламент) 3 сентября.