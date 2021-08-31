Ханты-Мансийск, 31 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 244 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 246 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 августа коронавирусом заразились 54 906 человек, выздоровели 48 470 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 31 августа в регионе скончались 1450 пациентов с COVID-19 (на 18 человек больше, чем днём ранее).