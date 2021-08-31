Рига, , 13:23 — REGNUM Руководство ЕС должно принять меры против Белоруссии, чьи власти способствуют наплыву мигрантов через свою границу в Латвию, Литву и Польшу, заявила 31 августа глава МВД Латвии Мария Голубева в статье, вышедшей 31 августа в европейской версии издания Politico.

«Соблазненные обещаниями легкого доступа в ЕС и возможности поселиться в таких странах, как Германия или Швеция, тысячи людей даже из Ирака сели на самолеты, направлявшиеся в Минск, где их с сопровождением отвезли к границам этих государств. Однако становится все более очевидным, что в Минске к этой ситуации относятся не просто терпимо, напротив, она была спланирована и систематически организована под руководством режима президента Белоруссии Александра Лукашенко», — отметила Голубева.

По ее словам, план белорусского лидера «прост»: он хочет сорвать работу системы приема и распределения мигрантов в ЕС, а также сделать так, чтобы блок не мог эффективно отвечать на настоящие кризисы.

«Это не что иное, как форма гибридной войны, использующая серую зону между миром, кризисом и войной. И ситуация только продолжает накаляться», — указала чиновница.

«Нельзя допустить продолжения этой ситуации. ЕС должен эффективно защищать свои внешние границы и предотвращать любое их незаконное пересечение», — добавила она.

Голубева призвала ЕС создать новые инструменты для сдерживания использование нелегальной миграции для достижения политических целей, как сейчас, так и в будущем.