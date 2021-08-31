Москва, 31 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Что делать автовладельцам в России, чтобы правильно подготовить свой автомобиль к осенне-зимнему сезону, рассказали специалисты сервиса «СберАвто».

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Машина

В первую очередь, советуют эксперты, необходимо проверить и прочистить все дренажные отверстия. Как отмечают специалисты, в них могут содержаться листья, ветки и другой мусор.

Кроме того, автовладельцам стоит заменить автомобильные стеклоочистители перед началом осенне-зимнего сезона, поскольку они могут не справиться со своей задачей во время дождя или наледи.

Также специалисты советуют заменить ворсовые коврики внутри автомобиля на резиновые, проверить дверные уплотнители, стекла и работу оптики.

«Проверьте исправность работы систем кондиционирования и отопления. И кондиционер, и обогрев будут периодически использоваться в осенний сезон, поэтому стоит убедиться, что они работают эффективно: обдув идет хорошо, авто нагревается быстро», — говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что менять покрышки стоит, когда средняя температура установится на отметке ниже 5 °C.

Ранее автомобильный эксперт предупредил водителей о том, что к ДТП могут привести изношенные на 100% колодки, воздух в тормозной жидкости, а также спущенные шины и протечка рабочих жидкостей из бачков.

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