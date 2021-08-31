Цхинвал, 31 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 31 августа в ходе совещания с членами правительства республики утвердил законопроект о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

Сообщается, что решено увеличить МРОТ до 12 942 рублей. Это больше действующего норматива в восемь раз.

«Президент подчеркнул, что принятие законопроекта улучшит социальное самочувствие людей, и благоприятно повлияет на социально-экономическую ситуацию в республике в целом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для того, чтобы новое правило вступило в силу, нужно, чтобы законопроект приняли депутаты парламента, а потом пописал президент республики.

Стоит отметить, что в настоящее время минимальна оплата труда в Южной Осетии составляет 1550 рублей. Её размер не менялся с 2012 года.