Москва, 31 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указы, предусматривающие выплаты ряду категорий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Солдаты

«Сегодня президент подписал два указа утром — это о единовременной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах. Речь идет о служащих противопожарной службы, речь идет о полицейских, о тех, кто борется с криминалом, о других категориях. Также единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих — 15 тысяч выплачивается», — сказал

По его словам, аналогичные выплаты положены военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военно-профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении службы: «Причем здесь важно отметить, что выплата будет носить одинаковый характер для всех независимо от званий и должностей».