Ханты-Мансийск, 31 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (20 случаев), сообщает 31 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 149 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 31 августа в Югре зарегистрировано 70 546 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 66 860 человек, 1059 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).