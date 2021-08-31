Ставрополь, 31 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Учебные заведения Ставропольского края начнут новый учебный год в очном формате. Учащиеся 1 сентября сядут за парты школ и в аудитории вузов и ссузов как обычно. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, отвечая на вопрос, заданный ему в ходе прямой линии, которую он провел с жителями Ставрополья 30 августа.

ИА REGNUM 1 сентября

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Ранее решение об очном формате обучения в школах края было принято на оперативном совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса. При этом ситуация на Ставрополье по коронавирусу остается непростой.

Ежедневно выявляется до 360 новых заразившихся, а число умерших не опускается ниже 20 человек в сутки. По словам Владимирова, в настоящее время на карантине находятся 234 группы в детских садах.

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