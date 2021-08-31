Манчестер, Великобритания, 31 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что надеется на успешный сезон в «Манчестер Юнайтед». Об этом 31 августа сообщает пресс-служба клуба.

(сс) Mahdi Zare. Fars News Agency Криштиану Роналду в составе сборной Португалии по футболу

«Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце. Надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон», — сказал Роналду.

Он добавил, что присоединится к команде после матчей за сборную Португалии в рамках отбора на чемпионат мира — 2022.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» и Роналду подписали контракт, рассчитанный на два года.