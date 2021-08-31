Москва, 31 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В первых числах осени в столичный регион придет похолодание. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Осень

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По словам метеоролога, первый день осень в столичном регионе будет теплым, но с кратковременными осадками. Вслед за этим ожидается похолодание.

«3 сентября в Москве 5−7 градусов, а по области до 2 градусов ночью. Дневные температуры невысокие — 11−13 градусов. Такой температурный фон. Но расстраиваться не нужно — это залог будущего «бабьего лета», — сказал Вильфанд.