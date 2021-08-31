Токио, 31 августа 2021, 13:12 — REGNUM Береговая охрана Японии (JCG) запланировала тестирование оснащенной искусственным интеллектом системы, которая предназначена для автоматического обнаружения и отслеживания иностранных судов в японских территориальных водах, на следующий финансовый год. Об этом 31 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Рыболовное судно
Рыболовное судно
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Как рассказали представители JCG, слова которых приводит Japan Today, использующая наряду с собственными возможностями данные военных судов и спутников система должна в значительной степени облегчит проведение морских операций правоохранительных органов. При этом у последних в настоящее время повышенная нагрузка в первую очередь из-за обострения ситуации вокруг спорных островов.

Также представители указали, что правительством Японии будет выделено $4,1 млн на первоначальную разработку названной системы и добавили, что она должна быть введена в эксплуатацию в 2024 финансовому году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в преддверии выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) намерен сменить её генерального секретаря Тосихиро Никаи.