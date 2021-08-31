Москва, 31 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Вопрос о принадлежности Крыма России давно закрыт, это поняли даже руководители Украины. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 31 августа на встрече с представителями национально-культурных объединений РФ.

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По словам Лаврова, Украина в преддверии выборов в Государственную думу РФ занимается провокациями: требует от других стран не направлять в Россию своих наблюдателей. При этом несостоятельны претензии Киева к избирательному процессу в Крыму и в республиках Донбасса.

«Крым — дело решённое, мы на этот счёт уже давным-давно всем всё объяснили, и все всё поняли, включая, я убежден, и самих украинских руководителей», — пояснил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, имеющие российские паспорта, вправе голосовать вне зависимости от места проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Кроме того, голосование пройдёт в ряде регионов.

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