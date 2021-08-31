Пловец Николаев завоевал золотую медаль Параолимпийских игр
Токио, 31 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Николаев завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
David Pearson
Флаг Параолимпийских игр
В плавании на дистанции 400 метров вольным стилем Николаев показал время 4 минуты 25,16 секунды.
Второе место занял представитель Италии Альберто Амодео, отставший на 0,77 секунды. Замкнул тройку американец Мэтью Торрес с отставанием 3,31 секунды.
Ранее на Параолимпийских играх в Токио Николаев завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.
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