Токио, 31 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Николаев завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 400 метров вольным стилем Николаев показал время 4 минуты 25,16 секунды.

Второе место занял представитель Италии Альберто Амодео, отставший на 0,77 секунды. Замкнул тройку американец Мэтью Торрес с отставанием 3,31 секунды.

Ранее на Параолимпийских играх в Токио Николаев завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.

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