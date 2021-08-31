Элиста, 31 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Питание младшеклассников в Калмыкии обойдётся в 170 млн рублей. Об этом в ходе прямой линии с жителями сообщил глава республики Бату Хасиков.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Школьная столовая

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Для обучающихся 1−4 классов питание будет бесплатным. За качеством обедов глава Калмыкии призвал следить и родителям. Бдительность поможет пресечь возможные нарушения при организации школьного питания.

Так, например, с начала 2021 года в Калмыкии выявлено 35 нарушений в школьных столовых. В настоящее время все недочёты устранены.