Прага, 31 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. На автомобильной выставке в Чехии «Auta na náplavce 2021» был представлен микроавтобус «ГАЗель Сити». Об этом сообщает портал Drom.

Drom.ru GAZelle City

Кузов представленной модели был окрашен в оттенок «кофе с молоком». Накануне мероприятия импортер Горьковского автозавода сообщил о том, что модель «ГАЗель Сити» будет представлена на выставке, выпустив видео о новинке.

Судя по фотографиям с выставки, модель Горьковского автозавода пользуется спросом у посетителей «Auta na náplavce 2021».

Пока нет информации о том, какие ещё отличия, кроме цвета кузова, имеет чешская версия «ГАЗель Сити». Микроавтобус производится с лета прошлого года года. Модель построена на базе модифицированной рамы.

Напомним, в августе 2021 года на российском авторынке был представлен новый коммерческий автомобиль «ГАЗель NN». Цена бортовой версии модели составляет от 1 899 400 рублей.

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