Москва, 31 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В столичном регионе температура 1 сентября ожидается выше нормы, но возможны кратковременные дожди. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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«Завтра необычный день — 1 сентября. Возникает вопрос какая погода будет в это время. Мы подготовили прогноз», — сказал метеоролог.

По его словам, в День знаний в Москве и Подмосковье погода ожидается теплой, незначительно выше нормы.

«В Москве лето прощается очень тепло. Завтра, если говорить о температурном фоне, то температура будет на 1−2 градуса выше нормы. Ночь теплая — 15−17 градусов тепла. Днем — 19−21 градуса. Облачно, кратковременные дожди», — спрогнозировал Вильфанд.