Нальчик, 31 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии назначены дополнительные выплаты кураторам групп в учреждениях среднего профессионального образования. В регионе будут получать по 5 тыс. рублей свыше 300 педагогов колледжей, сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи.

Анастасия Захарова За труд учителей

О необходимости проработать дальнейший механизм повышения заработной платы педагогов заявил в ходе августовского совещания учителей глава республики Казбек Коков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, предложил поддержать кураторов учебных групп техникумов и колледжей, назначив им доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Правительство КБР утвердило эту меру поддержки. Она начнет действовать уже с начала нового учебного года.