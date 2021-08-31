Токио, 31 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

На дистанции 200 метров комплексным плаванием Шабалина показала время2 минуты 20,99 секунды.

Второй стала представительница Великобритании Бетани Фёрт с результатом 2 минуты 23,19 секунды. Замкнула тройку её соотечественница Луиза Фиддс (2.29,21).

26-летняя Шабалина завоевала свою третью золотую медаль на Играх в Токио. До этого она победила на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.