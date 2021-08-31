Тбилиси, 31 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Ожидаемый рост ВВП Грузии в 2021 году по сравнению с 2020 годом составляет 8,5%. Об этом говорится в докладе Национального банка, обнародованном 31 августа.

Colleen Lane Рост экономики

В финансовом институте пересчитали прогноз экономического развития страны в связи и ростом доходной части госбюджета. В 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4%, а в 2023 — на уровне 5%.

Также в Нацбанке просчитали оптимистический и пессимистический прогнозы. При благоприятном развитии событий ВВП Грузии может вырасти на 10%. Если же события будут разворачиваться неблагоприятны образом, то ожидается, что экономический рост страны составит 6%.

Напомним, ВВП Грузии с мая 2021 года начал показывать сильный рост, по сравнению с 2020 годом. Первоначальный план экономического роста составлял 4,3%, в мае его подняли до 6,5%.