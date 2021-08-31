Саратов, 31 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Саратовской области объявили о желтом уровне погодной опасности в ближайшие сутки. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, во второй половине ночи и днем 1 сентября местами по Саратовской области ожидается гроза, усиление юго-восточного ветра до 20 м/с, днем локально пройдут ливни, возможен град.

Newdesignfile.com Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Температура воздуха ночью составит около +12 градусов, днем не поднимется выше +26 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 30 августа на 21 день в связи с установлением высокого класса пожарной опасности и высыханием травянистой растительности продлили ограничения пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств.

Читайте также: В Саратовской области продлили ограничения на посещение лесов

Читайте также: В Ростовской области жару сменят ливни