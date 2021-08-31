Новая Усмань, Воронежская область, 31 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. До двух тонн чёрной икры и около 50 тонн осетровых в год планируют производить в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района. Проект реализует местный инвестор за счет собственных средств, объем инвестиций составит около 300 млн рублей, здесь будет создано 30 рабочих мест.

Xcook.info Черная икра

Осетровое хозяйство, которое запущено на территории района, получило первую — пока небольшую — партию чёрной икры. Партия пробная, её предстоит исследовать на качество, свойства, и в соответствии с результатами в случае необходимости могут быть скорректированы производственные процессы.

В рамках осетрового хозяйства работает комплекс из трёх цехов — два запущены, третий должен заработать до конца года. Планируется выпуск около двух тонн икры и порядка 50 тонн осетровых в год. В продаже воронежская чёрная икра может появиться к концу 2022 года.