Москва, , 13:03 — REGNUM России надо опасаться не формального вступления Украины в НАТО, а расширяющегося и углубляющегося практического освоения украинской территории этим агрессивным западным альянсом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 31 августа, комментируя заявление главы представительства Североатлантического альянса на Украине.

Как сообщалось, глава представительства Североатлантического альянса в этой стране Александр Винников заявил, что военные действия Украины в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО.

«Вернее, опасаться поздно — надо исходить из того, что это освоение состоялось. Военное сотрудничество развивается по всем направлениям.

В этом году состоится восемь больших совместных натовско-украинских учений. Украину напичкивают оружием, речь идёт даже о размещении американских систем ПРО.

Под Николаевом действует фактически натовская база. Под Львовом — крупный натовско-украинский учебный центр.

Наше внимание будет и далее отвлекаться на формальную сторону вопроса, но для Киева, как и для натовцев, важно, как говорится, «ехать», а не шашечки.

А «ехать», что совершенно очевидно, для украинских и западных русофобов значит не обеспечивать безопасность Украины, а наращивать агрессивное давление на Россию», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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