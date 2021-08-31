Ливерпуль, Великобритания, 31 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» продлил контракт с капитаном команды Джорданом Хендерсоном. Об этом 31 августа сообщается на сайте клуба.

(сс) cchana Герб клуба «Ливерпуль»

Срок действия нового соглашения клуба с 31-летним полузащитником не уточняется, но ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до лета 2024 года.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В составе команды он стал чемпионом Англии выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок английской лиги.