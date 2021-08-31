Екатеринбург, 31 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Свердловскую область за август поступило 450 тонн цветов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Цветы

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Из них около 200 тонн завезли самолётом. Остальные прибыли на Средний Урал наземным транспортом.

По воздуху в Екатеринбурге доставили цветы из Нидерландов. Также в регион привезли растительную продукцию из Эквадора, Колумбии и Италии.