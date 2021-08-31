Москва, 31 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В случае, если в действиях организации «Мужское государство» присутствуют противоправные действия, правоохранительные органы должны на это отреагировать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее организация «Мужское государство» призвала к бойкоту одного из ресторанов азиатской кухни из-за рекламы с темнокожим мужчиной.