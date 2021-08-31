Архангельск, 31 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области за сутки число больных COVID-19 пополнили 259 человек, на лечении находятся 8 555 жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, в стационарах медучреждений находятся 1809 ковид-пациентов, остальные получают лечение амбулаторно.

Лидеры по суточному приросту заболевших — Архангельск (+90) и Северодвинск (+59).

«Кроме того, в статистику включено семь завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа cуточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 17 813 человек, за сутки умерли 795 ковид-пациентов.