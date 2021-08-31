Солнечногорск, Московская область, 31 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустит образовательную программу «Управление проектами и развитие территорий». Она будет способствовать повышению эффективности работы проектных команд и поможет слушателям получить и усовершенствовать компетенции в области проектного управления и развития территорий, об этом организаторы заявили во вторник, 31 августа. Новая образовательная программа стартует 1 октября текущего года и будет проходить в онлайн-формате до 1 декабря. Ее участниками станут порядка 80 человек — это финалисты Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» и других проектов платформы «Россия — страна возможностей», студенты и аспиранты вузов, проектные менеджеры, представители органов местного самоуправления и бизнес-сообщества.

Пресс-служба «Сенеж» Мастерская управления Сенеж

Организаторами образовательной программы выступают Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с образовательным центром платформы — Мастерской управления «Сенеж». Партнером программы является Российский государственный гуманитарный университет.

«Благодаря конкурсу «Моя страна — моя Россия» в регионах России формируется сообщество экспертов, педагогов-новаторов, мотивированной молодежи и их родителей, ориентированных на активное участие в развитии российских городов и сел. Мы видим, что сейчас появляются и молодежные управленческие команды. Они нацелены на перспективу, видят задачи, которые актуальны и значимы для конкретных людей, предлагают помощь в решении этих задач. Мы уверены, что эти команды небезразличных, желающих сделать жизнь в своем городе, селе, регионе людей станут основой развития российских регионов. Образовательная программа «Управление проектами и развитие территорий», которую мы сегодня представляем, поможет слушателям «прокачаться» и стать более эффективными», — сказал Антон Сериков, заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Моя страна — моя Россия» — это масштабный конкурс, который с 2018 года входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В нынешнем сезоне свои инициативы, направленные на развитие российских территорий, подали более 90 тысяч человек из всех регионов России и 24 зарубежных государств, что почти на треть больше, чем в предыдущем году. В 2020 году в конкурсе приняли участие более 63 тысяч человек из всех российских регионов и 15 иностранных государств.

«Вместе с экспертами и педагогами-наставниками конкурсантов мы давно пришли к пониманию, что «Моя страна — моя Россия» — не просто конкурс, а полноценный образовательный маршрут. Работая над своей идеей, готовя заявку, молодые люди учатся мыслить проектно, формулировать цели, работать в команде. Конкурс одновременно и инструмент организации в образовательных организациях на разных ступенях образования содержательной социально-проектной деятельности молодёжи, ориентированной на решение задач местного сообщества и конкретной территории. Особое внимание мы уделяем постконкурсному сопровождению участников. Для школьников это проводимые нами Междисциплинарные проектные школы. Прямо сейчас в такой школе в Международном детском центре «Артек» принимают участие 200 финалистов прошлого сезона из 54 регионов России. Победители нынешнего года уже в декабре отправятся во Всероссийский детский центр «Океан». Для старших конкурсантов — студентов и молодых специалистов — мы запускаем сегодня нашу программу», — Лариса Пастухова, руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, проректор Российского государственного гуманитарного университета.

Образовательная программа «Управление проектами и развитие территорий» будет состоять из двух равных по продолжительности блоков — это 36 часов вебинаров.

«Большая часть образовательных программ Мастерской управления «Сенеж» предусматривают знакомство с принципами социального проектирования. По результатам обучения слушатели делают проекты, которые направлены на улучшение жизни конкретного человека, региона. Некоторые, например, программу «Звездный путь» мы «приземлили» на конкретную территорию подмосковного Солнечногорска, где расположена Мастерская управления. Слушатели не просто разрабатывают проекты — она работают с конкретными кейсами и предлагают решения. Новая программа по проектному менеджменту идет в логике нашей деятельности — занятия помогут участникам совершенствовать компетенции по различным вопросам управления проектом и развития территорий. Немаловажным является и то, что мы будем учить управлять проектной командой и профессионально-деловыми коммуникациями в процессе разработки проекта», — сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» обратила внимание на то, что важным является поддержка на местах в регионах проектов участников конкурса «Моя страна — моя Россия», а также экспертная оценка и помощь, консультации специалистов, которые помогут доработать проект в части его масштабирования, привлечения дополнительных средств: «Финалисты нашего конкурса, прошедшие программу, смогут стать полноценными общественными экспертами в области решения социальных проблем на местах. Очень важно выстраивать диалог с руководством субъектов, помогая выявлять «болевые точки» регионов и предлагая собственные инициативы по их устранению. Совет Федерации, традиционно поддерживающий авторов лучших проектов конкурса, в свою очередь, поможет сделать такое взаимодействие более оперативным, а сам диалог — продуктивным и действенным».

Ключевыми партнерами программы выступают лидер-методолог проектного менеджмента в России группа компаний «Проектная практика» и Российский государственный гуманитарный университет, где есть много интересных профильных направлений подготовки, связанных с государственным и муниципальным управлением, менеджментом. Александр Безбородов, ректор Российского государственного гуманитарного университета, считает, что сейчас имеет смысл обратить внимание при подготовке управленческих кадров для регионов: «С 2020 года Российский государственный гуманитарный университет выступает опорной площадкой для проведения Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». РГГУ — сердце этого проекта. Наши специалисты участвуют и в экспертизе, и в формировании методологических основ проведения конкурса. Это важное, очень интересное направление в работе с молодежью. Мы с интересом подошли к участию в разработке программы «Управление проектами и развитие территорий», участвовала наша кафедра государственного и муниципального управлениями. Будем рады предложить наших экспертов и лекторов. Рады дальнейшему сотрудничеству».

Владимир Прокохин, проректор по проектной деятельности Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, руководитель образовательной программы считает, что сегодня вузы все более активно включаются в разработку стратегий развития регионов: «Сегодня вузы начинают брать на себя ответственность за развитие территории, где они находятся и проектное управление становится базовой основой для них. И эта повестка - развитие территорий, выходит на первый план и от участников проектов требуются специальные знания и навыки, которые позволили бы организовать согласованное взаимодействие, прогнозировать и преодолевать проблемы и риски и добиваться высоких результатов, обозначенных в проекте. Как крупнейший вуз в регионе мы понимаем значимость программы «Управление проектами и развитие территорий», которая позволит подготовить для регионов сообщество лидеров изменений, получивших опыт и знания лучших практик в управлении проектами».