Мастерская «Сенеж» запустит программу по проектному менеджменту территорий
Солнечногорск, Московская область, 31 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустит образовательную программу «Управление проектами и развитие территорий». Она будет способствовать повышению эффективности работы проектных команд и поможет слушателям получить и усовершенствовать компетенции в области проектного управления и развития территорий, об этом организаторы заявили во вторник, 31 августа. Новая образовательная программа стартует 1 октября текущего года и будет проходить в онлайн-формате до 1 декабря. Ее участниками станут порядка 80 человек — это финалисты Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» и других проектов платформы «Россия — страна возможностей», студенты и аспиранты вузов, проектные менеджеры, представители органов местного самоуправления и бизнес-сообщества.
Организаторами образовательной программы выступают Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с образовательным центром платформы — Мастерской управления «Сенеж». Партнером программы является Российский государственный гуманитарный университет.
«Моя страна — моя Россия» — это масштабный конкурс, который с 2018 года входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В нынешнем сезоне свои инициативы, направленные на развитие российских территорий, подали более 90 тысяч человек из всех регионов России и 24 зарубежных государств, что почти на треть больше, чем в предыдущем году. В 2020 году в конкурсе приняли участие более 63 тысяч человек из всех российских регионов и 15 иностранных государств.
Образовательная программа «Управление проектами и развитие территорий» будет состоять из двух равных по продолжительности блоков — это 36 часов вебинаров.
Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» обратила внимание на то, что важным является поддержка на местах в регионах проектов участников конкурса «Моя страна — моя Россия», а также экспертная оценка и помощь, консультации специалистов, которые помогут доработать проект в части его масштабирования, привлечения дополнительных средств: «Финалисты нашего конкурса, прошедшие программу, смогут стать полноценными общественными экспертами в области решения социальных проблем на местах. Очень важно выстраивать диалог с руководством субъектов, помогая выявлять «болевые точки» регионов и предлагая собственные инициативы по их устранению. Совет Федерации, традиционно поддерживающий авторов лучших проектов конкурса, в свою очередь, поможет сделать такое взаимодействие более оперативным, а сам диалог — продуктивным и действенным».
Ключевыми партнерами программы выступают лидер-методолог проектного менеджмента в России группа компаний «Проектная практика» и Российский государственный гуманитарный университет, где есть много интересных профильных направлений подготовки, связанных с государственным и муниципальным управлением, менеджментом. Александр Безбородов, ректор Российского государственного гуманитарного университета, считает, что сейчас имеет смысл обратить внимание при подготовке управленческих кадров для регионов: «С 2020 года Российский государственный гуманитарный университет выступает опорной площадкой для проведения Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». РГГУ — сердце этого проекта. Наши специалисты участвуют и в экспертизе, и в формировании методологических основ проведения конкурса. Это важное, очень интересное направление в работе с молодежью. Мы с интересом подошли к участию в разработке программы «Управление проектами и развитие территорий», участвовала наша кафедра государственного и муниципального управлениями. Будем рады предложить наших экспертов и лекторов. Рады дальнейшему сотрудничеству».
Владимир Прокохин, проректор по проектной деятельности Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, руководитель образовательной программы считает, что сегодня вузы все более активно включаются в разработку стратегий развития регионов: «Сегодня вузы начинают брать на себя ответственность за развитие территории, где они находятся и проектное управление становится базовой основой для них. И эта повестка - развитие территорий, выходит на первый план и от участников проектов требуются специальные знания и навыки, которые позволили бы организовать согласованное взаимодействие, прогнозировать и преодолевать проблемы и риски и добиваться высоких результатов, обозначенных в проекте. Как крупнейший вуз в регионе мы понимаем значимость программы «Управление проектами и развитие территорий», которая позволит подготовить для регионов сообщество лидеров изменений, получивших опыт и знания лучших практик в управлении проектами».