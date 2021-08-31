Москва, , 12:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 сентября дадут совместную пресс-конференцию по итогам рабочего визита белорусского лидера в Россию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин принимает Лукашенко в Сочи Http://www.kremlin.ru

«Я вам могу подтвердить, что действительно на 9 число [сентября] намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву, состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможности подписания «дорожных карт» по интеграции двух стран, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что на протяжении нескольких лет «в правительстве двух стран, с участием, кстати, глав государств, предпринимали очень активные усилия по согласованию вот этих программ»: «Удалось существенно продвинуться».