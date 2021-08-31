Муйский район, Бурятия, 31 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии организована проверка после обнаружения тела человека на берегу реки Муякан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на труп без головы и рук наткнулся рыбак 14 августа.

Следственное управление СКР по Бурятии На теле покойного найдены цепочка и крест «из металла жёлтого цвета»

Предположительно, тело могло принести течением реки. При этом умер человек, по предварительным данным, весной. Пока неизвестно ни о поле, возрасте, расе и иных данных о личности покойного.

На теле найдены цепочка и крест «из металла жёлтого цвета», синие брюки, тёмное спортивное трико с белыми лампасами, шерстяные носки серого цвета в чёрную полоску, резиновый сапог на правую ноги. На носке сапога есть заплатка из синей резины.

«Просим всех граждан, кто обладает любыми сведениями о личности покойного человека или обстоятельствах его смерти, позвонить в правоохранительные органы», — добавили в управлении.