Калач, Воронежская область, 31 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Наказание в виде пожизненного лишения свободы грозит 40-летнему жителю Воронежской области, обвиняемого в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщили 31 августа в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

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По версии следствия, в январе 2021 года 40-летний житель Калачеевского района Виталий К., управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. В ходе оформления документов об административном правонарушении К., находясь в патрульном автомобиле ДПС, внезапно ударил отверткой одного из инспекторов в область глаза, а затем попытался ударить и второго сотрудника полиции. Правонарушителя обезвредили. Сейчас обвиняемый находится под арестом, свою вину он частично признал.

Зампрокурора Воронежской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. После вручения копии обвинительного заключения фигуранту уголовное дело будет направлению в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Пострадавший от нападения сотрудник ДПС получил серьезные, опасные для жизни травмы, он до сих пор проходит лечение.