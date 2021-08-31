Москва, 31 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Об инклюзивном образовании слышали 25% жителей России, но только 11% дали его точное определение. Ничего не знают об инклюзивном образовании 59% граждан, приводит данные ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инклюзивное образование

Положительно относятся к совместное обучению здоровых детей и детей с особенностями развития 66% опрошенных. Отрицательное отношение к инклюзивному образованию у 16% опрошенных, нейтральное — у 13%.

Опыт инклюзивного образования родителей и школьников (63%), и детсадовцев (65%). Не обучаются совместно с детьми с особенностями развития дети у 27% родителей как школьников, так и детсадовцев.

Опрос по телефону проведен 14 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент РФ Владимир Путин заявлял, что государство должно продвигать идеи инклюзивного образования.

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