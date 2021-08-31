Казань, 31 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Татарии в первые дни сентября ухудшатся погодные условия. Как сообщает региональное управление Росгидромета, в День знаний местами по республике вероятны кратковременные дожди. Днем и вечером 1 сентября синоптики прогнозируют в отдельных районах Татарии грозы, возможен град, сильный ветер порывами до 22 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +10…+15 градусов, днем потеплеет до +23…+28, на востоке РТ столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла.

Leorex Ночная гроза

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В четверг, 2 сентября из-за близости атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит около +18, днем — +22…+27 градусов.

ИА REGNUM напоминает, циклоны в первые две декады сентября принесут прохладу в Санкт-Петербург. Столбик термометра не поднимется выше +12,9 градусов.

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