Москва, 31 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Россия не вмешивается в отношения между Украиной и США, однако следит за результатами украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, США и Украины, не собираемся это делать, единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что 31 августа начался визит Владимира Зеленского в США.