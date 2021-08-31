Челябинск, 31 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В посёлке Худайбердинский Челябинской области введён карантин по птичьему гриппу. Такое распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.

Charles Hutchins Птичий грипп?

Как пишет Накануне.Ru, ранее на одном из крестьянских фермерских хозяйств произошла вспышка этого заболевания. Сейчас в неблагополучном месте приостановлена торговля птицей и запрещён её выгул. Кроме того, транспорт, допущенный на территорию, должен проходить обязательную дезинфекцию.

Минсельсхозу региона предписано утвердить план мероприятий по предотвращению распространения гриппа птиц на Южном Урале.