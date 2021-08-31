Монреаль, Канада, 31 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Монреальский институт геноцида и исследования в области прав человека (MIGS) подал заявление на члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика из-за его выступлений, в которых он «отрицает геноцид в Сребренице».

Wikimedia Мемориал памяти жертв геноцида в Сребренице

Истец считает, что после того, как вступило в силу соответствующее дополнение уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, «появилось юридическое основание для привлечения к ответственности тех, кто публично отрицает геноцид в Сребренице».

«Милорад Додик своими действиями, предпринятыми с целью разжигания межнациональной розни, сознательно и предумышленно отрицал факт геноцида в Сребренице, который был подтвержден в приговорах международных и национальных судов», — процитировал телеканал Н1 текст заявления, составленного MIGS.

В исковом заявлении приводятся доказательства того, что Додик как минимум три раза нарушил положение закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» после того, как оно вступило в силу. Таким образом он «причинил страдания выжившим жертвам геноцида, деградировал судебную, научную и историческую правду о геноциде и унизил международное право», считают в Монреальском институте геноцида и исследования в области прав человека.

Напомним, что бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко в конце июля ввел в уголовное законодательство Боснии и Герцеговины положение о уголовной ответственности за отрицание «геноцида в Сребренице». Решение Инцко последовало после публикации доклада независимой международной комиссии по расследованию событий в Сребренице в период Боснийской войны 1991−1995 гг. в котором говорится, что там были совершены военные преступления, которые нельзя квалифицировать как геноцид.