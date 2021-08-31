Киев, , 12:50 — REGNUM С 1 сентября украинские пограничники не будут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами. Об этом говорится в объявлении Пограничной службы Украины, обнародованном 31 августа.

Карта Приднестровья

Сообщается, что жителям Приднестровья, желающим выехать из республики на территорию Украины, нужно иметь на автомобилях «нейтральные номера». В других случаях им будет запрещён въезд в страну.

Ранее в на странице Одесской таможни в Facebook было опубликовано сообщение, что запрет на приднестровские номера начнёт действовать только с 10 января 2022 года. Потом эта публикация была удалена.

Стоит отметить, что в 2018 году в Вене Кишинев и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу. С 2020 года Кишинёв начал требовать, чтобы у приднестровцев, кроме таких номеров, были водительские удостоверения, полученные в Молдавии.