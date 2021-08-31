Москва, 31 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от COVID-19 получил необходимый защитный уровень антител к коронавирусу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Песков

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«Он [Путин] обладает необходимым защитным уровнем антител», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российский лидер «активно работает, и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект».