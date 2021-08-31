Москва, 31 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В России долговая нагрузка на граждан РФ растет вследствие падения реальных располагаемых доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал обеспокоенность ЦБ РФ ростом проблемной задолженности и высоким уровнем долговой нагрузки населения.

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«В целом долговая нагрузка на население растет вследствие падения реальных располагаемых доходов, — сказал Комолов. — И граждане компенсируют выпадающие доходы за счет роста обращения к такому инструменту, как потребительский кредит. И с одной стороны, это создает предпосылки для образования пузыря на кредитном рынке, но с другой — РФ все еще по своей структуре кредитной задолженности очень далека от США и даже от стран Восточной Европы. У нас пока относительно мала доля заемных средств относительно ВВП».

Но при этом, как подчеркнул экономист, следует понимать, что кредит в России берут преимущественно на потребительские товары и услуги.

«В то время как в Западном мире почти 90% кредитов домохозяйств — это ипотечные займы. А ипотечные и потребительские займы — это кредиты совершенно разного уровня, назначения и риска», — подчеркнул Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, во II квартале 2021 года рост потребительского кредитования ускорился до 5,9%.