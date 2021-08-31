Москва, 31 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Для Москвы лето 2021 года войдет в тройку самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом 31 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Пока не ясно, займет ли оно второе место или все же третье, отметил метеоролог.

«По расчётам на 30 августа, нынешнее лето будет на втором в ранге самых жарких, либо поделит второе и третье место с 1972 годом. Самое жаркое лето будет принадлежать 2010 году. Нынешнее лето войдёт в современную историю как второе или третье среди самых жарких лет», — сказал Вильфанд.