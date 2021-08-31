Москва, 31 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Наблюдаемая в США избыточная накачка ликвидности подрывает доверие к доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ упал спрос населения на доллары, но вырос на евро.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Можно предположить, что жители РФ рассматривают евро как более стабильную валюту, чем доллар. С другой стороны, нельзя сказать, что европейская экономика более успешна, чем американская. Европа уже давно не испытывает высоких темпов экономического роста. А США, наоборот, с помощью активных мер монетарной поддержки смогли обеспечить себе посткризисное восстановление, — сказал Комолов. — А с другой стороны, избыточная накачка ликвидности американской экономики подрывает доверие к доллару. Поскольку не всем понятно, кто заплатит за эти триллионные вливания в американскую экономику. И поэтому многие опасаются девальвации доллара на фоне посткризисного восстановления экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что экономическая ситуация в США может ухудшиться осенью 2021 года.