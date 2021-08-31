31 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Кризис на польско-белорусской границе показал, что в реальности польскому правительству пришлось отбиваться не от российской армии, а беженцев из Ирака и Афганистана. И зачем тогда Польше следует закупать в США самолеты F-35, системы Patriot, танки Abrams, если на самом деле она нуждается в большом количестве колючей проволоки?

Станислав Стремидловский, , 15:26 — REGNUM Сегодня, 31 августа, в Брюсселе должна пройти внеочередная встреча министров внутренних дел стран — членов ЕС, на которой будет обсуждаться афганский вопрос. Большую заинтересованность в участии в этом мероприятии принимает Варшава. Как накануне удалось выяснить правительственному Польскому агентству печати (РАР), накануне между Польшей и Словенией, которая сейчас председательствует в Европейском союзе, произошла дипломатическая стычка. Дело в том, что Варшава на встрече послов стран — членов ЕС «при поддержке прибалтийских республик и государств Вышеградской группы попросила усилить проект совместного заявления тезисами о гибридных угрозах и необходимости усиления устойчивости ЕС в контексте этих угроз в связи с Белоруссией. Однако Любляна решила не принимать во внимание польские поправки, в ответ Варшава заблокировала проект совместного заявления», сообщает РАР.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) пока не может самостоятельно справиться с кризисом из-за нескольких десятков беженцев из Афганистана и Ирака, которые оказались в нейтральной зоне на белорусско-польской границе. Пока судьба этих людей остается нерешенной, что использует оппозиция правящей партии, вплоть до попыток помешать завершению строительства стены из колючей проволоки, чем сейчас активно занимаются польские пограничники. Имеет место и политическая реакция, она неоднозначна. Так, глава главной оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск разделяет мнение о необходимости защиты границ государства от нелегалов. Но есть и более решительно настроенные активисты, считающие, что гуманитарные соображения в данном случае куда важнее. В свою очередь польский социолог Якуб Бежиньский называет беженцев «заложниками», которых президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель PiS Ярослав Качиньский «используют их в своих личных политических целях».

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

Такое приравнивание Качиньского к Лукашенко для лидера «Права и Справедливости» в частности и правящей коалиции в целом не просто неприятно, но может также повлечь серьезные политические последствия. Слова Бежиньского заставляют вспомнить реплику Джо Байдена, на тот момент кандидата в президенты США, во время избирательной кампании заявившего на встрече с избирателями, что «НАТО находится на грани разрыва, потому что союзники сомневаются, действительно ли мы там находимся. Вы видите, что происходит: от Белоруссии до Польши и Венгрии — подъем тоталитарных режимов!» Эта реплика вызвала острую критическую реакцию представителей польской диаспоры в США, а также реплику одного из польских экспертов: «В США проживает несколько миллионов наших соотечественников, следовательно, обижать их крайне неразумно». Но итоги президентских выборов показали, что Байден смог обойтись без голосов американских поляков и выиграл выборы, а значит этот фактор Белый дом с точки зрения внутренней мобилизации электората мог не учитывать.

В отношении внешней политики Вашингтон очень быстро стал показывать, что не заинтересован в каком-то «стратегическом» диалоге с Варшавой, и, кстати, похоже, проблема тут не в персональных стилистических «особенностях» PiS, а в общей логике действий США на европейском направлении, где решение вопросов со странами Центрально-Восточной Европы американцы передает на аутсорсинг Берлина. И с беженцами Польше стала нужна помощь Германии и ЕС. С одной стороны, Брюссель вроде бы поддерживает Варшаву. Комментируя ситуацию на польско-белорусской границе, официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил следующее: «Это попытка использовать людей третьей страной в качестве инструментов для политических целей, что мы решительно осуждаем и называем агрессией». Виновным в ней он счел Белоруссию. С другой стороны, можно вспомнить, как Янц ранее пояснял, что Еврокомиссия не будет финансировать строительство стены на литовско-белорусской границе, где кризис с беженцами начался раньше, чем на польском участке.

Это говорит о том, что Польша, во-первых, рискует не дождаться реальной помощи от ЕС. Во-вторых, чем дольше беженцы будут оставаться в серой зоне неопределенности, тем больше шансов на то, что Варшаву начнут побуждать самостоятельно решать эту проблему. Некоторые представители правящей партии пытались в этой ситуации разыграть «российскую карту», утверждая, что Минск отправкой беженцев в Польшу занимается по «приказу Москвы». Но поляки в это не верят. К тому же перевод всех стрелок на Россию ставит «Право и Справедливость» в неловкое положение. Начиная с 2015 года, она объясняет избирателям необходимость тратить на американское оружие миллиарды долларов тем, что это поможет отбиться от «московских агрессоров». Однако в реальности польскому правительству пришлось отбиваться не от российской армии, а мирных беженцев. И зачем тогда Польше следует закупать в США самолеты F-35, системы Patriot, танки Abrams, если на самом деле она нуждается в большом количестве колючей проволоки?

Танки M1 Abrams в Польше 7th Army Joint Multinational Training Command

Хотя больше всего в Варшаве сейчас стоит задуматься над другим: раз несколько десятков иракцев и афганцев поставили страну на дыбы, то что произойдет в том случае, когда в час Х тысячи беженцев с Западной Украины начнут пересекать украино-польскую границу? По последним данным, в настоящий момент премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен направить президенту Польшу Анджею Дуде запрос о введении чрезвычайного положения в некоторых районах Подляского и Люблинского воеводства в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. А пока Варшава проигрывает войну с беженцами.