Москва, 31 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Процесс дезинтеграции мировой экономики обусловлен тем, что мир переживает смену технологического уклада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

asawin Технологии

«Факторов, которые способствуют регионализации мировой экономики, очень много. И разные исследователи предлагают свои версии. Мы с коллегами, исследуя этот вопрос, пришли к выводу о том, что в значительной степени процессы дезинтеграции мировой экономики обусловлены тем, что мир находится на специфической фазе, когда происходит смена технологических укладов, — сказал Комолов. — И в связи с этим обостряется конкуренция между наиболее сильными экономиками мира за лидерство в новом технологическом укладе. И соответственно, та страна, которая сможет с помощью протекционистских мер защитить национальный рынок, перенаправить инвестиции в наиболее приоритетные отрасли, сможет оседлать новый уклад раньше остальных и будет претендовать на роль нового гегемона. Так всегда происходит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в современном мире постепенно сходит на нет такое явление, как мировая валюта.