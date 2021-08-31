Вашингтон, 31 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Из-за агрессивного курса нынешних властей Украины поддержание партнерских отношений между Киевом и Вашингтоном является риском для США. Такое мнение 30 августа высказал старший научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest, передает ИА «Красная Весна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как считает американский эксперт, у руководства США должна быть обеспокоенность тем фактом, что Украина в целом рассматривается Вашингтоном фактически как «союзник». При этом представления об Украине, как мирной западной демократии, которая стремится защитить свою территорию и независимость от якобы хищной России, являются, по мнению Карпентера, ошибочными.

Эксперт отмечает, что во внутриполитической украинской ситуации все больше наблюдается не демократия, а авторитаризм, в то же время, внешняя политика Украины носит тревожно агрессивный характер по отношению к России, являющейся гораздо более крупной и могущественной.

«Украина для США — опасный партнер, поддержание отношений с которым нецелесообразно», — указывает в своей статье Карпентер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что по итогам встречи с президентом США Джо Байденом его украинский коллега Владимир Зеленскийпривезет на Украину «очередное домашнее задание» на тему реформ и борьбы с коррупцией.