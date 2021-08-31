Москва, 31 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Западные страны, включая США, даже не мыслят о доведении разногласий с Россией до «горячей войны». Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 31 августа на встрече с представителями национально-культурных объединений России.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, любой вменяемый политик осознаёт неприемлемость мировой войны. Это не означает, что «западные коллеги» не продолжат строить козни против России, также нет гарантий того, что новых региональных и внутригосударственных конфликтов не будет.

«Но у меня нет сомнений, что никто из них, серьёзных политиков, даже в мыслях не имеет вероятности доведения всего этого до горячей войны», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия и США заинтересованы в нахождении общего знаменателя по вопросу стратегических вооружений, но пока этого не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД заявили о «настоящей охоте» властей США за гражданами РФ в третьих странах.

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