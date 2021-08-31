Москва, 31 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В современном мире мировая валюта как явление становится неактуальной и ее значение постепенно снижается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Peggy Marco Рост экономики

«Мы пока не можем говорить о том, что мировая экономика уже распалась на макрорегионы. Но имеет место тенденция: смена приоритетов, регионализация, — сказал экономист. — Я бы не сказал, что это свершившийся факт. Но это движение. Дойдет ли оно до своего логического конца и мир перейдет в состояние замкнутых макрорегионов, состоящих из нескольких стран с численностью населения порядка 400−500 млн человек, или же тренд изменится, пока сказать трудно. Но всё это снижает роль доллара как мировой валюты. Мировая валюта как явление становится неактуальна, и ее значение снижается. И возрастает роль региональных валют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в мире идет процесс регионализации мировой торговли.