Москва, 31 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Словакии развернули информационную кампанию против российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Volgograd.ru Вакцина «Спутник V»

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«Против вакцины «Спутник V» в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, несмотря на то, что высочайшие эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что РФПИ не планирует осуществлять дополнительных поставок вакцины в рамках заключённых в январе 2021 года контрактов со словацкой стороной.