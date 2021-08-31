Москва, 31 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В настоящее время наблюдается регионализация мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«В целом идет регионализация мировой торговли. Страны больше объединяются на региональном уровне и скорее склонны вводить протекционистские меры против внешних экспортеров и импортеров. И торгуют на региональном уровне. Это касается и Европы. Доля евро расширяется, и страны Европы активнее торгуют внутри Евросоюза, а не с внешними агентами. И то же самое происходит и в России, которая увеличивает долю рубля в своей внешней торговле. Доля рубля в российском экспорте уже дошла почти 25%. Идет откат от процессов создания единого экономического пространства, который наблюдался в неолиберальную эпоху 1990-х и 2000-х годов», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доллар теряет свою роль в международной торговле.