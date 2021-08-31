Кострома, 31 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Прокуратура и департамент здравоохранения Костромской области официально признали нехватку кадров на Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф. Об этом говорится в ответах на официальные запросы, предоставленные ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Штат учреждения здравоохранения укомплектован врачами лишь на 40,5%, средним медперсоналом — на 80%. Проверки прошли в июле-начале августа 2021 года. По их итогам депздрав сформулировал комплекс мер, направленных на улучшение работы организации.

В частности, главврачу станции рекомендовано провести несколько встреч со студентами Костромского областного медицинского колледжа и Шарьинского медколледжа, увеличить врачам выплаты стимулирующего характера за подмену коллег. В числе мероприятий значится посещение ярмарок вакансий и организация экскурсий на станцию.

Напомним, о проблемах на костромской скорой в начале июля 2021 года сообщили её работники. Они рассказали, что в учреждении имеет место острая нехватка кадров, пожаловались на стиль управления главного врача станции Андрея Раева и увеличенное время ожидания пациентов по экстренным и неотложным вызовам.

В конце августа и.о. главврача медучреждения был назначен Валерий Долголожкин. Он руководил станцией с 2015 по 2019 года. Андрей Раев и его заместитель Елена Шеробьёва ушли в отпуск до 19 сентября 2021 года. По сведениям источника «Logos44.ru.» после отпуска Раев продолжит работу на станции в качестве врача, руководство перейдёт к Долголожкину.

По данным на 1 августа 2021 года на Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф работали 20 врачей и 161 единица среднего медперсонала. Согласно сведениям интерактивного портала службы занятости населения региона станция нуждается в 34 врачах, старшем враче, 17 фельдшерах и 13 медсёстрах. Справиться с нехваткой кадров руководству скорой поручили до конца 2022 года.