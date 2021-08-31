Москва, 31 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В западной части России погода осенью ожидается в пределах средний многолетних температурных значений. Такой прогноз 31 августа сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Осень

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Метеоролог отметил, что это касается Москвы, Санкт-Петербурга, а также южных регионов европейской части России.

«В западной части страны, сюда Москва, Санкт-Петербург входит, юг европейской России, тут температурный режим будет около нормы. Хотя первые девять дней будут холодными, начиная со 2 сентября», — сказал Вильфанд.